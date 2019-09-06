القضاء التركي يصدر حكمًا بسجن معارضة لأردوغان عشر سنوات

المصدر: أ ف ب

حُكم، اليوم الجمعة، على مسؤولة أكبر حزب تركي معارض في إسطنبول بالسجن لنحو 10 أعوام، بتهمة ”الدعاية الإرهابية“ و“إهانة رئيس الدولة“.

وقالت مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي): ”حكم على جنان قفطانجي اوغلو بالسجن 9 أعوام و8 أشهر“.

وأدينت قفطانجي اوغلو بـ5 تهم تستند خصوصًا إلى تغريدات نشرتها قبل أعوام عدة، هي ”الدعاية الإرهابية“ و“إهانة رئيس الدولة“ و“إهانة موظف“ و“إهانة الجمهورية التركية“ و“الحض على الكراهية“.

وكانت المسؤولة السياسية التي استقطبت محاكمتها اهتمامًا كبيرًا داخل تركيا وخارجها، تواجه عقوبة السجن حتى 17 عامًا.

وأوضحت المسؤولة في الحزب المعارض أن ”قفطانجي اوغلو لن يتم سجنها بانتظار محاكمتها أمام الاستئناف خلال 6 أشهر“.

وطوال محاكمتها، نددت قفطانجي اوغلو بـ“محاكمة سياسية“ تهدف في رأيها ورأي أنصارها إلى معاقبتها على دورها في فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول.

وتعتبر قفطانجي اوغلو مهندسة حملة أكرم إمام اوغلو، الذي تغلب على مرشح الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول في شهر آذار/مارس الفائت، ثم في شهر حزيران/يونيو بعد إلغاء الانتخابات الأولى.

وحضر إمام اوغلو قسمًا من المحاكمة، اليوم الجمعة، حيثُ تجمع المئات صباح الجمعة أمام محكمة إسطنبول تعبيرًا عن دعمهم لقفطانجي اوغلو.