الأمطار تجتاح اسطنبول.. والبازار التاريخي في خطر (صور وفيديوهات)

هطلت أمطار غزيرة على عدة أحياء في اسطنبول، اليوم السبت، وغمرت المياه البازار الكبير التاريخي، في حين قال مسؤولون إن شخصًا لقي حتفه في المدينة.

وبدأ هطول الأمطار في وقت مبكر من اليوم على أجزاء من اسطنبول ثم اشتدت مع حلول الظهر.

وأظهرت صور التقطت من أجزاء من البازار الكبير أصحاب المتاجر يخوضون في المياه ويحاولون رفعها من داخل متاجرهم ومن الطرقات، كما تظهر اللقطات المياه تتدفق من فتحة في جدار إلى البازار، إضافة إلى بالوعة تركت مفتوحة لتصريف مياه الأمطار.

وقال المتحدث باسم مجلس بلدية اسطنبول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إنه تم العثور على جثة مشرد بمنطقة ”أون كاباني“ في الجانب الأوروبي من المدينة، مشيرًا إلى أنه لقي حتفه بسبب الفيضانات.

İstanbul sağanak yağmura teslim Trafik durdu, ulaşım felç oldu, mağazaları su bastı Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cesedi bulundu ▶️ https://t.co/GAxxcBMLYQ pic.twitter.com/HAR6xKAusV — euronews Türkçe (@euronews_tr) August 17, 2019

وقال مركز تنسيق مواجهة الكوارث في مجلس بلدية اسطنبول، إن المياه غمرت عدة طرق في أنحاء المدينة بينها أجزاء من الطريق الذي يمر بشواطئ حي ”بكركوي“، وجزء من أحد الطرق السريعة الرئيسية بالمدينة.

وقال المركز إن الأمطار هطلت بمعدل 114 كيلوغرامًا على كل متر مربع في حي الفاتح، حيثُ يوجد البازار الكبير وحي أون كاباني.