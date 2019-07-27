جمعيات تركية تحتج على نقل سوريين من اسطنبول لمدن أخرى

نظّمت جمعيات تركية، السبت، مظاهرة في مدينة اسطنبول؛ احتجاجًا على نقل السلطات، السوريين غير المسجلين في قوائم المقيمين ببند ”الحماية المؤقتة“ بالمدينة المذكورة إلى ولايات أخرى.

واجتمع المتظاهرون قرب بلدية اسطنبول الكبرى، بمنطقة ”فاتح“، بدعوة من جمعيات ”أوزغور“ و“حقوق اللاجئين“ و“المحامين“.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل ”المهاجرون ليسوا غرباء بل إخواننا“، و“لنكن أنصارًا للمهاجرين لا حراسًا“.

وفي بيان مشترك، تلاه أحد المشاركين في المظاهرة، أعرب المتظاهرون عن ”خيبة أملهم في نقل السلطات، المهاجرين غير المسلجين في اسطنبول خارج المدينة، إلى مدن تركية أخرى“.

وأكد ”ضرورة معالجة مشكلة المهاجرين بالحلول القائمة على الأخوة والقانون؛ لا بتدابير الشرطة والقرارات الجائرة“.

وخلال المظاهرة، حدث شغب جراء اعتداء عدد من الأشخاص لفظيًا على المتظاهرين المناصرين للسوريين، ما استوجب على الشرطة التدخل.

وفي بيان صادر عن المديرية العامة للأمن في اسطنبول، أكدت فيه ”أن 180 شخصًا شاركوا في المظاهرة التي نظمتها 4 جمعيات“. مضيفة أن ”المظاهرة لم يشارك فيها سوريون، وأن الشرطة أوقفت 7 أشخاص حاولوا استفزاز المتظاهرين“.

والاثنين الماضي، أمهلت ولاية اسطنبول السوريين المقيمين في الولاية الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية خلال مدة أقصاها 20 آب/أغسطس المقبل.

وأوضحت الولاية، في بيان، أن ”السوريين المقيمين في المدينة بموجب بطاقات الحماية المؤقتة يصل عددهم إلى 547 ألفًا و479“. وتابعت الولاية في بيانها قائلة: ”سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في اسطنبول“.

ودعت الولاية جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة في اسطنبول إلى حمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها أمام قوات الأمن حين يُطلب منهم.

وقالت: ”سيتم القيام بالتدقيق على وثيقة إذن السفر في مطارات ومحطات الحافلات والقطارات بمدينة اسطنبول، وسيتم إعادة كل من لا يملك إذن السفر، إلى الولاية المسجل فيها“.