الحرس الثوري يقطع الطريق على روحاني للتفاوض مع ترامب

قال اللواء حسين سلامي قائد قوات الحرس الثوري، يوم الجمعة، إنه لن يسمح لأي مسؤول إيراني بالتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي ذلك في ظل مساع فرنسية لترتيب لقاء يجمع ترامب مع نظيره الإيراني حسن روحاني، حيث ألمح الأخير إلى استعداده للتفاوض مع الإدارة الأمريكية في حال قامت الأخيرة برفع العقوبات عن إيران والعودة إلى الاتفاق النووي.

وبين اللواء سلامي في كلمة له من مدينة بوشهر جنوب إيران بأن ”الجمهورية الإسلامية أصبحت مدفنًا للإرهاب الاقتصادي للعدو“، لافتًا إلى أن ”الولايات المتحدة تتمنى أن يجتمع رئيسها لبضع دقائق ويتحدث مع أي مسؤول إيراني“.

وصرح القائد الأعلى للحرس الثوري أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي ترى مصداقيتها المفقودة فقط من خلال التفاوض مع السلطات الإيرانية.

وأضاف: ”لا أحد يتفاوض مع أمريكا، والجميع يعلم أن التفاوض هو الهدف الميداني للعدو، ولا أحد يساعد العدو على الوصول إلى الهدف، طالما أن العدو لا يساعدنا في حل مشكلاتنا“.