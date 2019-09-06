ظريف يطالب ترامب بعدم ”خلق المشاكل“ للإيرانيين

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم خلق مشاكل لأبناء شعبه.

جاء ذلك في رد على تصريح لترامب قال فيه إنه من الممكن حل مشاكل الإيرانيين في غضون 24 ساعة.

وقال ظريف، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية عقب وصوله إلى جاكارتا، مساء الخميس، إن ترامب ”لا يمكنه حل مشاكل الإيرانيين“، مشيرًا إلى أن طهران ”تمكنت من تجاوز بعض المشاكل التي أوجدها ترامب نتيجة انسحابه من الاتفاق النووي“.

وإضاف: ”لا نتوقع ولا نريد منه حل مشاكلنا.. عليه حل مشكلة تزايد الهجمات والقتلى في أمريكا واستهداف المدارس“.

وخاطب وزير الخارجية الإيراني، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، قائلًا إن ”إيران لا تطلب منكم تقديم تنازلات بل تريد التزامكم بالوعود التي اتخذتموها في الاتفاق النووي“، داعيًا الأوروبيين الى ”عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية“.

وتابع: ”لا تراهنوا تعهداتكم والتزاماتكم على الولايات المتحدة أو أخذ إذن منها.. هذه الالتزامات ليست إصدار قوانين بل هي إنفاذ القوانين“.