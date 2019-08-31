الرئاسة الإيرانية: روحاني لن يلتقي ترامب في نيويورك

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، اليوم السبت، إن الرئيس حسن روحاني لن يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن واعظي قوله:“اجتماع الرئيس روحاني مع ترامب لن يُعقد أبدًا، ولم تتم مناقشته“، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية فسَّرت خطاب روحاني، الأسبوع الماضي، على أنه تلميح منه على استعداده للاجتماع مع ترامب و“هذا غير صحيح“.

وتابع:“روحاني بعد يوم من خطابه السابق، أعلن بشكل واضح وصريح أنه لا يريد اللقاء من أجل التقاط الصور مع المسؤولين الأمريكيين“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون، عن استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني عندما تتوافر ظروف مناسبة.

وكانت العلاقات قد تدهورت بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من اتفاق العام 2015 للحد من أنشطة إيران النووية.

وقالت الخارجية اليابانية، الأربعاء الماضي، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يعتزم لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك الشهر المقبل، فيما تواصل طوكيو مساعيها للقيام بدور فاعل في المحادثات لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط.

وسرت توقعات بأن يتم التحضير لقمة تجمع ترامب مع روحاني في مقر الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.