اختفاء مسؤول إيراني وشقيقه وسط أنباء عن اختطافهما

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الخميس، أن مسؤولًا بمنصب عضو مجلس خبراء القيادة وشقيقه اختفى أثرهما، فيما تحدثت أنباء عن اختطافهما.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية: إن ”روح الله صدر الساداتي، ممثل أهالي محافظة هرمزغان جنوب إيران، في مجلس خبراء القيادة (أحد أجهزة الحكم في إيران)، اختفى أثره مع شقيقه مهدي“.

وأضافت الوكالة أن ”روح الله صدر الساداتي وشقيقه مهدي اختفى أثرهما عندما كانا في طريقهما من مدينة قم إلى مطار مهر آباد في طهران، وكانا يريدان التوجه نحو محافظة بوشهر جنوب إيران“.

ونفت محكمة رجال الدين في مدينة معقل المؤسسة الدينية الأنباء التي تحدثت عن اعتقالهما بسبب ملفات فساد مالي، مؤكدة: “ لا صحة لهذه المعلومات“.

من جانبها، قالت الأمانة العامة لمجلس خبراء القيادة إنه لا توجد معلومات منذ اليوم عن عضو المجلس روح الله صدر الساداتي وشقيقه مهدي“، مضيفة ”أنهما فُقدا منذ صباح اليوم ولا يزال المجلس يتابع الأمر“.

بدوره، قال موقع ”قم نيوز“ إنه حصل على معلومات تشير إلى اختطافهما في الطريق بين مدينة قم والعاصمة طهران، دون ذكر المزيد من المعلومات.