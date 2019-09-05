بعد أن أطلقت إيران سراحهم.. وصول 7 من طاقم الناقلة ”ستينا إمبيرو“ إلى دبي

قال مسؤول روسي إن 7 من أصل 23 فردًا هم طاقم الناقلة ”ستينا إمبيرو“، التي ترفع علم بريطانيا، والتي احتجزتها إيران في شهر يوليو/تموز الماضي، وصلوا دبي، اليوم الخميس، بعد أن أطلقت طهران سراحهم.

وكان الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة ”ستينا إمبيرو“، التي تملكها شركة سويدية يوم 19 من شهر يوليو/تموز الماضي في مضيق هرمز؛ بزعم ارتكابها انتهاكات بحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق، وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في شهر أغسطس/آب الماضي.

وقال مسؤول في السفارة الروسية في طهران: إن أفراد الطاقم الـ7 المفرج عنهم، وهم روسي ولاتفي و5 هنود، حصلوا على تأشيرات الدخول في طهران، يوم أمس الأربعاء، ثم سافروا لدبي.

وأضاف المسؤول أن باقي أفراد الطاقم، وعددهم 16، سيبقون على متن السفينة ”لحين تحديد مصير الناقلة نفسها“.

فيما قالت شركة ”ستينا بالك“ السويدية المالكة للناقلة: إن أفراد طاقم الناقلة من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين، مؤكدة بشكل مستقل اليوم الخميس إطلاق سراح 7 من أفراد الطاقم وسفرهم لمكان آمن.

وقال إريك هانيل رئيس شركة ستينا بالك ومديرها التنفيذي في بيان: ”نواصل العمل بلا كلل للإفراج عن باقي أفراد الطاقم على متن ستينا إمبيرو، وسوف نواصل توفير كل الدعم الممكن لأسرهم خلال هذا الوقت العصيب“.

وأضاف: ”كما قلنا من قبل ومن واقع المعلومات التي لدينا، ليس هناك أي دليل حاليًا على أن ستينا إمبيرو خالفت أي قواعد أو أنظمة ملاحية“.