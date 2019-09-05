ظريف يبلغ موغريني بالخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه سيبعث في غضون الساعات القليلة المقبلة رسالة إلى منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، عن الخطوة الثالثة التي أعلنت عنها طهران في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء، لخفض التزاماتها النووية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن ظريف قوله عقب وصوله إلى مطار العاصمة الإندونيسية جاكرتا: ”سأقوم بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موغيريني في الساعات القليلة القادمة، وسأقدم تفاصيل الخطوة الثالثة التي أعلنها الرئيس حسن روحاني“.

وبين ظريف أن إيران ستستمر في خفض التزاماتها حتى تحقق النتائج الضرورية، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد طهران للتفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إنه سيعلن تفاصيل المرحلة الثالثة من قرار خفض التزامات إيران النووية يوم السبت القادم.

وأكد المسؤول الإيراني أن ”كل تفاصيل الخطوة الثالثة لخفض الالتزامات النووية ستكون في إطار لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي مساء يوم الأربعاء إنه سيزيل القيود المفروضة على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النووية الوطنية في المرحلة الثالثة التي سيطلقونها يوم الجمعة.

وأضاف أن الدول الأوروبية الموقعة أمامها شهران آخران لاستعادة الصفقة النووية، مبينًا أنه إذا تمت تلبية مطالبه فسوف يلتزم بالتزامات إيران.