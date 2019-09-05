الانتخابات الإسرائيلية.. ”غانتس“ يعتزم تشكيل ائتلاف حكومي يضم ليبرمان

كشف بيني غانتس، زعيم حزب ”كاحول لافان“ الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن عزمه تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد على الأحزاب ”المعتدلة“، بحسب قناة ”مكان“ العبرية.

وأوضح، أن الائتلاف المعتدل سيضم أحزاب ”يسرائيل بيتنو“ بزعامة أفيغدور ليبرمان، و“الليكود“، ولكن دون بينامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي.

وأشار غانتس إلى أن من ”يعمل ضد الدولة أو ينتهج خطأً متطرفًا“ مثل التجمع الوطني الديمقراطي والوزير بتسائيل سمتوتريتش، على حد تعبيره، لا مكان لهما في المشهد السياسي الإسرائيلي.

ووجه رئيس ”كاحول لافان“، انتقادًا للحكومة، بسبب إزالة الضبابية عن نشاطات الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية، معتبرًا أنه من الخطأ الفادح القيام بمثل هذه الخطوة، ذلك لأن لهذا الأمر أبعادًا عملياتية واستراتيجية بالنسبة للجيش.

وترسم استطلاعات الرأي صورة سياسية قاتمة للمشهد في إسرائيل، إذ يقول مراقبون إن إسرائيل قد تستيقظ في الـ 18 من سبتمبر/أيلول، على سيناريو كابوس لا توجد فيه كتلة يمينية أو يسارية تتمتع بأغلبية لتشكيل حكومة.

وقال وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، إن حزبه ”يسرائيل بيتنو“، بعد انتخابات 17 سبتمبر، سيدعم أي مرشح لرئاسة الحكومة يتعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية بدون أحزاب ”الحريديم“ أو أحزاب ”المتشددين“، موضحًا: ”هدفنا في الانتخابات القادمة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون الحريديم والمتشددين“.

وأضاف ليبرمان، أنه يعتقد أنه يمتلك التجربة والمعرفة الضرورية لأن يتولى بنفسه منصب رئيس الحكومة، مع ذلك هو يدرك أنه ”ليس الوقت المناسب لذلك“.