بيني غانتس يهدد السنوار ويذكره بالجعبري.. و“حماس“ ترد

اعتبرت حركة حماس، اليوم الخميس، تهديدات بيني غانتس، زعيم حزب ”كاحول لافان“ الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق، ضد قيادة الحركة، محاولة لكسب أصوات المتطرفين في المجتمع الصهيوني.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة في بيان، إن ”على غانتس أن يتذكر حين كان رئيسًا للأركان، كيف كان رد المقاومة على العدوان على قطاع غزة في معركة حجارة السجيل والعصف المأكول“.

وأشار إلى أن ”الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عهد غانتس دفع الكيان الصهيوني ثمنها، عبر إطلاق المقاومة لمئات الصواريخ، طالت تل أبيب والقدس المحتلة ومدينة حيفا، وعطلت العمل في مرافق حيوية في الكيان، وأدخلت ملايين المستوطنين إلى الملاجئ، وكانت الفترة الأسوأ في حياة ما يسمى (سكان غلاف غزة)، وتمكن القسام من أسر جنود من جيش الاحتلال“.

وشدد المتحدث باسم حركة حماس على أنه ”بالتأكيد رد المقاومة على أي جريمة إسرائيلية سيكون أضعاف المرات السابقة، فقد تطورت قدراتها، وراكمت ما تستطيع من قوة تدافع بها عن شعبها، وقال مستدركاً: ”أما الهدوء الذي يبحث عنه غانتس، فلن يحصل عليه ما دام يحتل الأرض وينتهك المقدسات ويحاصر قطاع غزة“.

وكان بيني غانتس قد حذر زعيم ”حماس“ في غزة يحيى السنوار من القيام بأي عمل ضد إسرائيل، قائلاً فيما نقلته عنه ”يدعوت أحرونوت“ العبرية: ”يجب أن يتذكر السنوار من قبله، أنه كان هناك واحد اسمه أحمد الجعبري، والذي توجه بسيارته من نقطة أ إلى نقطة ب ولم يصل أبدًا، إذا لزم الأمر سوف نفعل ذلك مرة أخرى“.

وأضاف غانتس أن ”حماس تحتجز مليوني رهينة في غزة، وأنا على استعداد للاتفاق على تهدئة طويلة الأجل بالكامل، وفق شرطين: الأول الهدوء التام من دون بالونات ولا طائرات ورقية ولا صواريخ، والثاني: بالطبع إعادة الأسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم“.