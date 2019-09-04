معركة ”بريكست“.. جونسون يعمّق انهيار أغلبيته البرلمانية

فصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، 21 نائبًا من الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين الذي يترأسه.

جاء ذلك عقب انحياز هؤلاء النواب لأحزاب المعارضة، في تصويت جرى أمس الثلاثاء بمجلس العموم البريطاني، لصالح تشريع يمنع جونسون من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

ومن بين النواب المفصولين، وزيرا المالية السابقان، فليب هاموند وكين كلارك، ووزير العدل السابق ديفيد غاوكي، وحفيد ويستون تشيرشل، سير نيكولاس سواميس.

وأبلغت إدارة الحزب النواب الـ 21 قرار الفصل عبر مكالمات هاتفية.

وعقب التصويت الذي جرى أمس الثلاثاء، سيسعى النواب إلى إقرار تشريع من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد الخروج من الاتحاد الأوروبي، المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ونقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، الاثنين الماضي، عن مسؤول حكومي (لم تسمه) قوله، إن جونسون سيتعامل مع تصويت النواب على أنه ”تصويت حجب ثقة“.

وأضاف أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل، في حال نجح النواب في تقديم تشريعهم لتأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على جونسون الحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 650 عضوًا، لتبكير موعد الانتخابات المقررة عام 2022.

وفي وقت سابق، قال جونسون إن فرص التوصل إلى اتفاق ”بريكست“ بين لندن وبروكسل باتت مرتفعة.

وحذّر من أنه في حال صوّت النواب لصالح تأجيل الخروج، فإنهم بذلك ”يقطعون ساق“ الموقف التفاوضي لبريطانيا، ويجعلون أية مفاوضات أخرى أمرًا مستحيلًا.

وشدد على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل سواء باتفاق أو من دونه.