الرئيس الإيراني يستبعد التوصل لاتفاق مع أوروبا بشأن الاتفاق النووي

استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الوصول إلى اتفاق اليوم أو غدًا الخميس، مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015.

وقال روحاني، في جلسة للحكومة الإيرانية، بحسب ما نقل عنه مساعد مدير المكتب الإعلامي في الرئاسة الإيرانية ”برويز إسماعيلي“: ”أستبعد التوصل إلى اتفاق مع أوروبا اليوم أو غدًا.. سنعلن عن الخطوة الإيرانية الثالثة المهمة للغاية والتي ستسرع من وتيرة نشاط المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية“.

مهلة شهرين

وجدد روحاني التأكيد على أنه مع بدء تطبيق الخطوة الثالثة من خفض الالتزامات النووية سيكون أمام أوروبا شهران آخران لتنفيذ تعهداتها.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قوله إن ”تطبيق الخطوة الثالثة لا يعني انتهاء المفاوضات وموت الاتفاق النووي المبرم عام 2015“.

وقال مصدر مطلع في الحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء إن ”هناك احتمالًا لتأجيل الخطوة الثالثة في خفض الالتزامات النووية، مقابل 5 مليارات يورو منحتها الحكومة الفرنسية“.

وأضاف أن ”فرنسا ستقدم فقط 5 مليارات يورو لإيران لعدم اتخاذ الخطوة الثالثة، بينما كان من المقرر أن تقدم باريس 18 مليار يورو“.

لا مفاوضات مع أمريكا

وشدد المصدر على أن ”إيران قررت الإبقاء على الخطوتين السابقتين من خفض الالتزامات النووية اللتين اتخذتهما في 8 أيار/مايو الماضي“، مؤكدًا أن ”إيران لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة“.

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه سيتم تطبيق الاتفاقية النووية بالكامل إذا تمكنت إيران من بيع النفط بقيمة 15 مليار دولار في غضون 4 أشهر.

وقال عراقجي إن الأوروبيين يمكنهم إما شراء النفط الإيراني أو إقراض البلاد بكميات متساوية للتعويض عن الإيرادات المفقودة.