روحاني: لن نغلق باب الدبلوماسية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده ”لن تغلق باب الدبلوماسية“، مضيفًا في الوقت ذاته أن طهران ترفض التفاوض مع واشنطن.

وقال روحاني، في كلمة له أمام البرلمان الإيراني، يوم الثلاثاء، إن ”من دون مقاومة داخلية ودبلوماسية نشطة لن تصل طهران إلى أي نتيجة مع دول العالم“.

وانتقد روحاني بعض وسائل الإعلام التي تنتمي للتيار المتشدد التي اعتبرها بأنها تسعى ”لخلق صراع ثنائي القطب بين المقاومة الوطنية للعقوبات والدبلوماسية الإيرانية مع الغرب“، على حد تعبيره.

وفي سياق الحديث عن الجهود الرامية للتفاوض بين طهران وواشنطن، قال روحاني، إن ”إيران لم تقرر التفاوض مع الولايات المتحدة“، مضيفًا أن ”ردنا على طلب التفاوض كان سلبيًّا“.

وأضاف أنه ”في حال رفعت أمريكا كل عقوباتها عندها من الممكن لها العودة الى صيغة 5+1″، مبينًا أنه ”إذا لم تصل المفاوضات مع الأوروبيين إلى نتيجة بحلول الخميس سنتخذ الخطوة الثالثة من تخفيض التزامنا بالاتفاق النووي“.

وتابع: ”إذا أوفت دول 1 + 4 بالتزاماتها في الاتفاق النووي، فنحن مستعدون للعمل بهذا الاتفاق والعودة إلى ما قبل خفض الالتزامات في مايو الماضي“.