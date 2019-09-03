أمين عام التحالف الإسلامي يبحث مع وفد أمريكي قضايا محاربة الإرهاب

ناقش أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف، اللواء محمد المغيدي، مع مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي جو فرانسيسكو، سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

واستقبل اللواء المغيدي، اليوم الثلاثاء، فرانسيسكو على رأس وفد، في مقر مركز التحالف بالرياض، حيث ناقش الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة تجاهها.

وتناولت المباحثات دور التحالف والإنجازات التي حققها في محاربة الإرهاب، في المجال الفكري والإعلامي والعسكري ومحاربة تمويل الإرهاب.

وخلال المحادثات، جرى التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف والإرهاب، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم.