سفارة كوريا الجنوبية في اليابان تتلقى تهديدًا باستهداف رعاياها

قالت وكالة ”كيودو“ اليابانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو تلقت خطابًا يهدد باستهداف الكوريين ويحتوي على رصاصة فيما يبدو، وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

وقالت وكالة ”كيودو“ إن الخطاب الذي تلقته سفارة كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، قال ”أملك بندقية وسأقوم باصطياد الكوريين“.

وأضافت أنه يحتوي على رصاصة فيما يبدو، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في الأمر.

وأكد موظف في السفارة تسلم الخطاب، لكنه امتنع عن ذكر أي تفاصيل.

وامتد التوتر بين البلدين ليشمل السفر والثقافة بعدما أعلنت شركة طيران يابانية في الأسبوع الماضي، أنها ستعلق بعض الرحلات إلى كوريا الجنوبية.

كما استبعد معرض فني ياباني تمثالًا لفنانين كوريين يمثل نساء كوريات أجبرن على العمل في بيوت دعارة تابعة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، ما أثار جدلًا بشأن الرقابة.

ويلقي الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945 بظلاله على العلاقات بين البلدين، إضافة إلى اتساع نطاق نزاع في الآونة الأخيرة بشأن قضية عمال السخرة الكوريين ليصل إلى التبادل التجاري والتعاون الأمني، بعدما ألغت كوريا الجنوبية اتفاقية لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان الشهر الماضي.