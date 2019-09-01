نتنياهو وآبي أحمد: إسرائيل وإثيوبيا تتطلعان لتعزيز التعاون بينهما‎

قال رئيسا الوزراء، الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإثيوبي آبي أحمد علي، اليوم الأحد، إنهما يسعيان إلى تعزيز التعاون بين الدولتين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقداه، بعد هبوط طائرة رئيس الوزراء الإثيوبي في مطار بن غوريون بتل أبيب، وبثته وسائل الإعلام العبرية بشكل مباشر.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لآبي أحمد لإسرائيل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن رئيس الوزراء الإثيوبي، قوله إنه يسعى إلى جذب استثمارات إسرائيلية إلى بلاده في مجالات التكنولوجيا والأمن والمياه وغيرها.

وتطرق إلى مصرع شاب يهودي إثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي قبل عدة أسابيع، واصفًا الحادثة بأنها ”مأساوية“.

وقتل سولومون تاكا (19 عامًا)، خلال شجار برصاص الشرطي الذي كان يرتدي الزي المدني، وأثارت الحادثة تظاهرات عنيفة بين اليهود من أصول إثيوبية والشرطة الإسرائيلية، تخللها إغلاق شوارع ومواجهات واعتقالات.

من ناحيته، قال نتنياهو، إن ”العلاقة بين إسرائيل وإثيوبيا راسخة، في ظل وجود 150 ألف يهودي من أصول إثيوبية في إسرائيل.. وسوف تترسخ هذه العلاقة برفع مستويات التعاون بيننا“.

وقال نتنياهو، إنه سيشجع المستثمرين الإسرائيليين للبحث عن فرص استثمارية في إثيوبيا.

وزار نتنياهو إثيوبيا في يوليو/ تموز 2016، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي في تاريخ العلاقات بين الجانبين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي (التي لم تُحدد مدتها)، قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية التي تعتبر ”مصيرية“ لنتنياهو.