جيم ماتيس يحذر من ”الانقسامات الداخلية“ في أمريكا

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، أن الولايات المتحدة لا تستطيع العيش من دون حلفائها، وذلك بعد أيام من قمة مجموعة السبع التي حاول خلالها الرئيس دونالد ترامب إعادة التواصل مع شركاء بلاده الأساسيين.

وحذر -الذي استقال في كانون الأول/ديسمبر 2018 بسبب خلافات مستعصية مع دونالد ترامب، من ”الانقسامات الداخلية“ في بلد تعيش فيه ”قبائل متعادية تصرخ الواحدة على الأخرى“، وذلك في مقتطف من مذكراته نشرته صحيفة ”وول ستريت جورنال“.

وانتقد ماتيس سياسة ترامب التي وصفها بـ“الانعزالية“، قائلًا إن ”الدول التي لديها حلفاء تزدهر، وتلك التي لا تتمتع بحلفاء تضمحل.. والولايات المتحدة وحدها، ليس بإمكانها حماية شعبنا واقتصادنا“.

ونشرت هذه المقتطفات من مذكرات ماتيس التي يتوقع أن تنشر كاملة في 3 أيلول/ سبتمبر، قبل ساعات من المؤتمر الصحافي الأول لخليفة ماتيس على رأس البنتاغون، مارك اسبر.

وتولى اسبر مهامه في تموز/ يوليو، وسيكون عليه قيادة انسحاب جزء كبير من القوات الأمريكية المنتشرة بين أفغانستان والعراق وسوريا وفق رغبة دونالد ترامب، في توجه كان ماتيس عارضه بشدة.

وتناول ماتيس استقالته من وزارة الدفاع، بالقول: ”حين لم تعد حلولي الملموسة ونصائحي الإستراتيجية، بالأخص بشأن الحفاظ على ثقة حلفائنا، تلقى آذاناً صاغية، كان وقت الاستقالة قد حل“.