بعد نفيه تقارير الرحيل إلى يوفنتوس.. هل اقترب ماتيس دي ليخت من نادي برشلونة؟

رد ماتيس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، مشيراً إلى أن تلك الأخبار تثير ضحكه.

وقال دي ليخت في تصريحات أدلى بها، أمس الأحد، عقب مباراة فريقه بالدوري المحلي، ونشرتها اليوم الصحافة الإسبانية: “أستمع للشائعات طوال العام ولتقارير تتناول مستقبلي، لن أنتهي إذا ما خرجت لتكذيب كل شائعة تخرج في وسيلة إعلام”.

وأضاف: “الشيء الوحيد الذي أريد قوله هو إن هذه الشائعات تثير ضحكي لأنها كذب”.

فيما قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن دي ليخت ينتظر عرش نادي برشلونة الإسباني، للانضمام إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، أن دي ليخت أبدى رغبته الأكيدة في اللعب لنادي برشلونة، ويريد أن يرافق زميله في أياكس أمستردام الهولندي فرنكي دي يونغ في البارسا، بعد أن تعاقد البلواغرانا معه مقابل 86 مليون يورو، على أن ينضم رسمياً لصفوف العملاق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وأبدى دي ليخت، المدافع البالغ من العمر 19 عاماً، إعجابه بنادي برشلونة، وقال في تصريحات صحفية سابقة عندما سئل عن وجهته المقبلة، وما إذا كان سيرافق دي يونغ في البارسا: “أي لاعب بطبيعة الحال يحب أن ينضم إلى برشلونة”، في حين قال دي يونغ: “لقد اتخذت قراري بالرحيل إلى برشلونة، الدور الآن على دي ليخت كي يحسم مستقبله”.

وينتهي عقد دي ليخت مع أياكس في منتصف عام 2021، وهو ما سيدفع إدارة النادي الهولندي لتجديد عقده سريعاً، أو بيعه بنهاية الموسم الجاري، لتحقيق أقصى استفادة مادية من الصفقة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن دي ليخت سيكون ملائماً تماماً لخطط برشلونة المستقبلية، خاصة في ظل اقتراب قائد الفريق جيرارد بيكيه من الاعتزال، ورغبة إدارة النادي الكتالوني في دعم خط الدفاع بصفقات قوية.