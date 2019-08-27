روحاني: لا محادثات مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن طهران ليس لديها نية للحوار مع الولايات المتحدة إلا إذا رفعت كل العقوبات المفروضة عليها.

جاء ذلك لمّا ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجتمع بنظيره الإيراني لإنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية.

وأضاف روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة ”إن طهران لم ترغب مطلقًا في امتلاك أسلحة نووية“، لافتًا إلى أن بلاده ”مستعدة دومًا للحوار“.

وقال ”لكن ينبغي لواشنطن أولًا أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والظالمة المفروضة على إيران”. وتابع ”سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا“.