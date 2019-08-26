ترامب يبدي استعداده للقاء روحاني في ظروف ”مناسبة“

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني إذا كانت الظروف ”مناسبة“.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في قمة لمجموعة السبع في بياريتس بفرنسا: ”لدي مشاعر جيدة. ينبغي أن يكونوا طرفًا جيدًا، إذا فهمتم ما أعنيه. لا يمكن أن يفعلوا ما كانوا يقولون إنهم سيفعلونه، لأنهم إذا فعلوا ذلك فسيقابلون بقوة عنيفة للغاية في حقيقة الأمر.. لذلك أعتقد بأنهم سيكونون جيدين“.

وتابع قائلًا: ”أعتقد أنه (روحاني) سيريد لقاء وسيسوون أمورهم.. إنهم يتسببون في ضرر بالغ“، مضيفًا: ”إذا كانت الظروف مناسبة فسأوافق بالتأكيد على ذلك“.

وفي سياق آخر، أكد ترامب، أنه ”ليس منفتحا على منح إيران تعويضات“ عن العقوبات التي تفرضها واشنطن على اقتصادها منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015.

بيد أنه قال في مؤتمر صحفي خلال قمة لمجموعة السبع في بياريتس بفرنسا، إن دولا عديدة ستقدم خط ائتمان لإيران لتمكينها من تسيير أمورها. وأضاف ”لا لن ندفع، نحن لا ندفع“.

وتابع ”لكنهم ربما يحتاجون بعض المال ليمكنهم من تدبير أمورهم في ظل أوضاع صعبة وإذا احتاجوه، وسيكون ذلك بضمان النفط وهو بالنسبة لي ضمان كبير ولديهم الكثير منه… لذلك فإننا نتحدث عمليا عن خطاب ائتمان. سيكون من دول عديدة.. دول عديدة“.