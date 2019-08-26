ترامب يلمّح إلى إمكانية تأجيل فرض الرسوم على السلع الصينية

قال الرئيس الأمريكي، اليوم الإثنين، إن مفاوضات التجارة مع الصين في وضع أفضل كثيرًا من أي وقت مضى، ملمحًا إلى إمكانية تأجيل الرسوم على السلع.

وردًّا على سؤال بشأن إمكانية تأجيل الرسوم المقرر فرضها على سلع صينية، قال ترامب: ”كل شيء ممكن. يمكنني القول إننا نجري محادثات مهمة جدًا، أهم بكثير من أي وقت مضى بصراحة“.

وفي وقت سابق، صرّح ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، أنه يعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق تجاري بعدما اتصلت بمسؤولين تجاريين أمريكيين الليلة الماضية، مبدية رغبتها في العودة لمائدة المفاوضات.

وأضاف ترامب: ”الصين بلد عظيم… يخسرون ملايين الوظائف التي تذهب لبلدان أخرى. لو كنت مكانهم لوددت أن أبرم اتفاقًا“.

وتابع: ”أعتقد أننا الآن ربما نكون في وضع أفضل كثيرًا من أي وقت مضى في التفاوض… وأظن أننا في موقف أقوى لإبرام اتفاق. اتفاق عادل للجميع“.