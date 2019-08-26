اليوان الصيني يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ 11 عامًا

سجّل اليوان الصيني، اليوم الاثنين، تراجعًا الى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ نحو 11 عامًا، وسط مخاوف متعلقة بالحرب التجارية التي تهدد أيضًا بحصول ركود عالمي، وهو ما ألقى بثقله على الأسواق المالية.

وتراجع سعر صرف اليوان الى 7,14 مقابل الدولار، وهو المعدل الأدنى منذ بداية عام 2008، في التعاملات الآسيوية.

واشتدت التوترات الاقتصادية العالمية في الأيام الأخيرة مع قيام الولايات المتحدة والصين برفع الرسوم الجمركية على سلع بعضهما بعضًا، ودعوة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأمريكية إلى الانسحاب من الصين.

وتضع الصين قيودًا على تحويل اليوان الذي لا يمكن صرفه بحرية، فالحكومة تحد من تقلباته مقابل الدولار ضمن هامش 2% صعودًا أو هبوطًا من السعر المرجعي الذي يحدده البنك المركزي الصيني كل يوم.

وفي الأسابيع الأخيرة، كان بنك الشعب الصيني يقوم بخفض اليوان بشكل ثابت، وحدده الاثنين عند 7,057 مقابل الدولار.

والسماح بخفض قيمة اليوان يجعل الصادرات الصينية أرخص ويعوض بعض العبء الناتج عن الرسوم العقابية الأمريكية.

وتخطى اليوان عتبة الحد الأدنى 7,0 مقابل الدولار في وقت سابق من شهر آب/أغسطس، بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر.

ودفع هذا التراجع عن عتبة 7,0 واشنطن إلى اتهام بكين بأنها ”تتلاعب بالعملة“، لكن البنك المركزي الصيني ”عارض بحزم“ هذا التوصيف.