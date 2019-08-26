روحاني لا يستبعد التفاوض والجلوس مع ترامب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين، إن بلاده مستمرة في قرار خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، مع إبقاء الفرصة متاحة للتفاوض والدبلوماسية.

وأوضح روحاني في كلمة له خلال نشاط رسمي صباح اليوم إن ”إيران لا تزال تقاوم العقوبات والحظر وترد بالمثل، وإن حركتها المتبادلة لتقليل الالتزامات بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 تتم على مراحل، مع إبقاء فرصة متاحة للتفاوض والدبلوماسية“.

واعتبر روحاني أن ”منح حكومته فترة شهرين في كل مرة عند إعلان خفض الالتزامات النووية الهدف منه إيجاد فرصة لحل المشاكل عن طريق الدبلوماسية مع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي“، مشدداً على أن ”إدارته ستستخدم بكل الوسائل والفرص لحماية المصالح الوطنية“.

ولم يستبعد روحاني أن يعقد اجتماعاً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عندما قال إنه ”لن يمتنع عن المشاركة أو حضور اجتماع عندما يكون في خدمة المصالح الوطنية ويساعد على حل مشاكل الشعب الإيراني“.

وجاءت تصريحات روحاني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى فرنسا مساء الأحد لإجراء محادثات على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز.