ترامب: نرغب في رؤية إيران قوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يرغب في رؤية إيران قوية وإنه لا يسعى لتغيير النظام في طهران، مضيفًا أن أسلوب الحياة المفروض على الإيرانيين غير مقبول.

ومضى ترامب قائلًا في تصريحات للصحفيين، خلال قمة لقادة مجموعة الدول السبع إنه ”لم يتفاجأ من دعوة فرنسا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإجراء محادثات يوم الأحد على هامش القمة“، وأشار إلى أنه أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموافقة على زيارة ظريف المفاجئة.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه ”لم يرغب في مقابلة ظريف شخصيًا وأن لقاء كهذا سابق جدًا لأوانه“.

والتقى ظريف ماكرون ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان وممثلين عن ألمانيا وبريطانيا، الدولتين الأوروبيتين المشاركتين في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة.

وتمارس واشنطن أقصى الضغوط على القادة الإيرانيين منذ انسحابها من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات على طهران التي ردت بوقف الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق واستئناف أنشطتها النووية تدريجيًا.

وعلق ظريف في تغريدة إثر لقاءاته ”الطريق صعب، لكنه يستحق المحاولة“، فيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المحادثات كانت ”إيجابية“ و“ستستمر“.