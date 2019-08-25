فرنسا: أبلغنا دول ”السبع“ بزيارة ظريف قبل حدوثها ”بوقت كاف“

قال مسؤول فرنسي يوم الأحد، إن بلاده أبلغت شركاءها في مجموعة الدول السبع الصناعية بزيارة وزير الخارجية الإيراني لمدينة بياريتس لإجراء محادثات على هامش القمة بأسرع ما يمكن.

جاء ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض أن هذه الخطوة فاجأت الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول بقصر الإليزيه: ”الأمر كله جرى ترتيبه على عجل… تم إبلاغ الدول الأخرى بأسرع ما يمكن. كل شيء حدث في غضون ساعات“.

وردًا على سؤال لماذا لم يتم إبلاغ الدول الأخرى مبكرًا بالزيارة المفاجئة قال المسؤول: ”تم إبلاغهم مبكرًا بوقت كاف“، مضيفًا أن ”الوضع الدبلوماسي بالغ الحساسية“.