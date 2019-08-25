قمة السبع.. ترامب ينفي توجيه رسالة مشتركة لإيران

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد موافقته على توجيه رسالة مشتركة من مجموعة السبع إلى إيران بشأن برنامجها النووي، كما أعلن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق.

وقال في تصريحات للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع، التي تستضيفها مدينة بياريتس الفرنسية: ”لا لم أناقش ذلك، سنقوم بمبادرتنا الخاصة؛ لكن لا يمكن منع الناس من التكلم، إذا أرادوا التكلم، يمكنهم“، بحسب قناة ”الحرة“ الأمريكية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد قال ماكرون، إنه لا يوجد تكليف رسمي لفرنسا للحديث مع إيران، ولكن هناك إجماع على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وضمان أمن المنطقة.

وأضاف ماكرون لمحطة ”إل. سي. إي“ التلفزيونية الفرنسية، أن ”زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على العمل المشترك بشأن إيران بهدف تهدئة التوتر وبدء مفاوضات جديدة مع طهران“.

وتابع ماكرون قائلًا: ”اتفقنا على ما نريد قوله بشكل مشترك بشأن إيران، هناك رسالة من مجموعة السبع بشأن أهدافنا، واشتراكنا فيها أمر مهم ويجنبنا انقسامات ستضعف الجميع في نهاية المطاف“.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن ”الجميع يرغب في تجنب الصراع، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واضحًا تمامًا في هذه النقطة“.

من ناحية أخرى، ذكرت الصحافة الفرنسية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن ”دول المجموعة كلفت ماكرون بنقل رسالة إلى إيران، بشأن الاتفاق النووي“.

وبعد وصوله بشكل مفاجئ إلى مدينة ”بياريتس“، غادرت طائرة تقل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مقر قمة مجموعة السبع، بحسب ”رويترز“.

وقال مسؤول فرنسي إن ظريف أجرى محادثات استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة منها 30 دقيقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المسؤول، إن ”المحادثات كانت إيجابية وسيواصل القادة المحادثات بهذا الشأن في اجتماعاتهم“.