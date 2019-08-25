وزير أمريكي: ترامب مستعد لتفاوض ”غير مشروط“ مع إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقاء الإيرانيين، والجلوس على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

ونقل تصريحات الوزير، مراسل ”الواشنطن بوست“ جوش دوسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث يتواجد في مدينة ”بياريتز“ الفرنسية لتغطية أحداث اجتماع مجموعة الدول السبع.

وأوضح الصحفي“أن ترامب منفتح للقاء الإيرانيين في قمة مجموعة السبعG-7، بعد أن وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مدينة بياريتز الفرنسية في زيارة مفاجئة“.

وتابع:“لقد قال الرئيس (ترامب) عندما تريد إيران الجلوس والتفاوض، لن يضع شروطًا مسبقة لتلك المفاوضات“.

وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن ظريف وصل إلى مدينة بياريتز الفرنسية بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي جون إيف.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن“ظريف لن يعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين على هامش قمة مجموعة الدول السبع“.

وأوضح موسوي أن“ظريف سيعود إلى العاصمة طهران عقب اجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين، وسيتوجه إلى الصين على رأس وفد سياسي رفيع المستوى“.

فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن“ظريف بدأ قبل قليل مباحثاته مع نظيره الفرنسي لودريان فور وصوله مدينة بياريتز الفرنسية“.