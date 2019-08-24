إيران تعلن عن اختبار صاروخ جديد

أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن بلاده اختبرت صاروخًا جديدًا، من دون أن يكشف عن نوعيته أو تاريخ اختباره.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن سلامي، قوله في حديث للصحفيين بمدينة مشهد، إن ”إيران اختبرت صاروخًا جديدًا، وستكون دائمًا ساحة اختبار لمختلف أنواع المنظومات العسكرية الاستراتيجية، ولن توقِف هذه الاختبارات“.

وزعم اللواء سلامي في معرض حديثه عن الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج، أن ”أمن الخليج بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن يستطيع الأعداء خرق هذا الأمن“.

وفي 31 تموز/ يوليو الماضي، قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن اختبارات الصواريخ ”من ضمن برامج القوات المسلحة، ويجري تنفيذها بانتظام“، وذلك عقب تقارير أمريكية نشرت عن قيام طهران باختبار صاروخ بالستي متوسط المدى.