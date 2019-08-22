ظريف: مستعدون للعمل على مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن بلاده مستعدة للعمل على مقترحات فرنسا بشأن الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، عن ظريف الذي يزور النرويج، للحديث عن تفاصيل زيارته المرتقبة إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم غد الجمعة، قوله: ”لدينا محادثات واقتراحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون“.

وأضاف: ”نحن دائمًا على استعداد للتفاوض مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، ومستعدون للنظر في المقترحات الفرنسية“.

وفي سياق آخر، قال ظريف: ”أمريكا لا تستطيع أن تجعل الخليج غير آمن، وإيران تعمل على الحفاظ على أمن هذه المنطقة المهمة، والولايات المتحدة تدرك أنه لا يمكنها أن تخلق حالة من عدم الأمن في المنطقة“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أمس إنه سيلتقي بمسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نهاية هذا الأسبوع؛ لتقديم مقترحات بشأن الحد من التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال ماكرون: ”في الساعات المقبلة قبل مجموعة السبع، سألتقي مع الإيرانيين وأقترح الأفكار“.

وتحاول ثلاث قوى أوروبية، من بينها فرنسا، إنقاذ اتفاق إيران النووي الموقع العام 2015، مع تخفيض العقوبات على طهران.

وفي العام الماضي، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات، وهي إجراءات دفعت ببطء واشنطن وإيران نحو المواجهة.