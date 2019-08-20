مقتل ضابط من الحرس الثوري غرب إيران

لقي ضابط من قوات الحرس الثوري الإيراني، مصرعه في اشتباكات مع مسلحين يعتقد أنهم من حزب العمال الكردستاني الإيراني المعارض.

وذكرت وكالة أنباء ”سباه نيوز“، أن ”الضابط علي بيغامي خوشه مهر، من قوات الحرس الثوري لقي مصرعه إثر اشتباكات مع مسلحين في مرتفعات مدينة سردشت الواقعة شمال غرب إيران على الحدود مع العراق“.

وأضافت الوكالة، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن ”الاشتباكات بين قوات الحرس الثوري الإيراني ومسلحين وقعت في وقت متأخر من الليلة الماضية“.

وتشهد المناطق الجبلية في الحدود بين إيران ومناطق إقليم كردستان شمال العراق وكذلك مع تركيا، مواجهات عسكرية بين الحين والآخر، بين الحرس الثوري وقوات ”بيجاك“ الذراع العسكري للمعارضة الكردية في إيران، التي تطالب بحكم ذاتي.