الاتحاد الأوروبي يرفض اقتراح جونسون بشأن الحدود في أيرلندا‎

رفض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلغاء خطة ”شبكة الأمان“ الحدودية في أيرلندا، من أجل تنفيذ اتفاق بريكست، مشيرًا إلى أنه لم يطرح بدائل عملية.

وكان جونسون أرسل خطابًا إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الإثنين، للتأكيد أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل ما سماه شبكة الأمان ”غير الديمقراطية“، الآلية المتفق عليها لتجنب نقاط حدودية بين أيرلندا عضو الاتحاد وأيرلندا الشمالية الخاضعة لبريطانيا.

ومنذ توليه منصبه، الشهر الفائت، يصر جونسون أنّ بلاده ستغادر التكتل، في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وقد كثّف الاستعدادات لسيناريو مغادرة ”دون اتفاق“، من المتوقع أن تسبب اضطرابات اقتصادية كبيرة.