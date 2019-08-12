بولتون: أمريكا ستؤيد بحماس بريطانيا إذا قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ”ستؤيد بحماس خروجًا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية“.

وقال بولتون للصحفيين: إن بريطانيا والولايات المتحدة ”قد تتوصلان إلى اتفاقات للتجارة على أساس كل قطاع على حدة وتتركان المجالات الأكثر صعوبة في علاقتهما التجارية، مثل الخدمات المالية، إلى مرحلة لاحقة“. وأضاف أن ”الهدف النهائي هو اتفاقية تجارية شاملة“.

وأضاف بولتون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ”لم يتطرقا أثناء اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، إلى موضوع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية لتكنولوجيا الاتصالات“.