تقرير: جون بولتون ”المخيف“ لن يستقيل وعلى ترامب إقالته

رأت مجلة أمريكية اليوم السبت، أن مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يعد أحد صقور البيت الأبيض لن يستقيل طالما لديه فرصة إشعال حرب مع إيران، وأن على الرئيس دونالد ترامب إقالته لأنه يشكل خطرًا على أمن الولايات المتحدة.

ووصفته مجلة ”أمريكان كونزيرفاتيف“ بولتون بأنه مستشار أمن مخيف ومتعصب، وخطر كبير على المصالح الأميركية، معربة عن اعتقادها بأنه سيظل يتمسك بمنصبه رغم الخلافات الكبيرة بينه وبين ترامب بشأن إيران وقضايا أخرى.

واعتبرت المجلة أنه سيتم تذكر بولتون على أنه ترأس ”أضعف فريق أمن قومي في تاريخ الولايات المتحدة“ وإنه إذا ما أراد ترك منصبه فإنه لن يفعل ذلك قبل أن يجد طريقة لحفظ ماء الوجه مثل ”أن حزمه لا يتناسب مع ليونة ترامب.“

وألقى التقرير باللوم على بولتون في دفع واشنطن الى حافة الحرب مع إيران، مشيرة إلى أنه لا تزال لديه الفرصة لإشعال هذه الحرب، وأنه لهذا السبب لن يترك منصبه الآن.

وقال: ”المشكلة أن ترامب لا يبدو أنه سيتخلص من بولتون قريبًا ربما لأنه يتمتع بإلقاء اللوم عليه في بعض الأحيان، وربما أيضًا لأن وجهات نظرهما العسكرية تجاه العالم ليست متباينة ومتناقضة كما يعتقد البعض.“

وأضافت: ”الحقيقة أنه طالما حظي بولتون بالفرصة لتنفيذ جدول أعماله هو، فإنه لن يتوقف ولن يترك منصبه… فهذا الرجل هو مستشار أمن سيئ ومخيف ومتعصب، ويشكل خطرًا كبيرًا على أمن ومصالح الولايات المتحدة، والكثير يود أن يراه وقد ترك منصبه، لكن الحقيقة أنه لن يفعل ذلك قبل أن يحقق أهدافه بإلحاق أقصى الضرر للولايات المتحدة، وتقويض أي فرصة لإنجاز اتفاق دبلوماسي بدلًا من الحرب… لهذا السبب بات من الضروري للرئيس ترامب أن يقيله لأنه ليست هناك وسيلة أخرى.“