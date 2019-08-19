”الكبار“ يسعون لمنع نشطاء اليمين المتطرف في إسرائيل من الترشح لانتخابات الكنيست

قدمت أحزاب كبرى في إسرائيل التماسًا، للمحكمة العليا، ضد ترشح عدد من نشطاء اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير، وبن صيون غوبشتاين، وقائمة ”عوتصما يهوديت“ لانتخابات الكنيست المقبلة في أيلول/سبتمبر.

وقدم الالتماس ممثلون عن أحزاب ”كاحول لافان“ و“المعسكر الديمقراطي“ و“العمل – غيشير“ و“المركز الإصلاحي للدين والدولة“.

وبحسب قناة ”مكان“ العبرية، فإنّ ”الملتمسين يقولون إنّ لجنة الانتخابات المركزية لم تدرس قاعدة الأدلة التي تم عرضها والتي من شأنها أن تبرر شطب أسماء هؤلاء من خوض المعركة الانتخابية“.

وأضافوا أنّ ”اللجنة لم تعط رأي المستشار القانوني للحكومة الذي كان يجب منحه لدى دراستها للموضوع“.

ومن المحتمل أن تنظر المحكمة العليا في هذا الالتماس إما بعد غد الأربعاء أو يوم الخميس من هذا الأسبوع .

ويشار إلى أنّ ”القانون الإسرائيلي يمنح المحكمة صلاحية شطب قائمة أو منع شخص من المشاركة في الانتخابات، إذا ثبت أنه يحرض على العنف أو العنصرية“.

ويحتدم الصراع بين زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي بيني غانتس، على الفوز بالانتخابات الإسرائيلية، من خلال محاولات الطرفين تقديم نفسيهما أنهما الأكثر قدرة على توفير الأمن للناخب الإسرائيلي وردع المقاومة بغزة، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا الصراع على الفلسطينيين.