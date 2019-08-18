مقتل 4 جنود نيجيريين في هجوم لتنظيم داعش

المصدر: أ ف ب

قتل أربعة جنود نيجيريين الأحد في شمال شرق البلاد في هجوم شنّه مسلّحون تابعون لتنظيم داعش، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وقال ضابط في الجيش النيجيري طالباً عدم نشر اسمه إنّ المهاجمين الذين يرجّح أنهم عناصر في تنظيم داعش في غرب إفريقيا أطلقوا النار على دورية عسكرية في قرية موغولا بالقرب من الحدود مع الكاميرون ممّا أسفر عن مقتل أربعة جنود واستيلاء المهاجمين على مدفعين رشاشين.

وأضاف إنّ ”قواتنا في موغولا تعرّضت لهجوم شنّه إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، في كمين خسرنا فيه أربعة جنود“.

بدوره قال ضابط ثان طلب بدوره عدم نشر اسمه إنّ الجيش خسر أربعة عناصر في الهجوم وإنّ المسلحين استولوا على سيارتين عسكريتين صغيرتين لكنهم سرعان ما اضطروا للتخلّي عنهما بسبب الحالة السيئة للطريق التي بطّأت من سرعتهم.

وأضاف أنّ المسلحين“نزعوا المدفعين الرشاشين المضادّين للطائرات من السيارتين وأخذوهما معهما“.

وأسفر النزاع في شمال نيجيريا منذ 2009 عن أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 1,8 مليون نازح، وامتدّ إلى تشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة لنيجيريا والواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.