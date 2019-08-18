واشنطن وبكين تسعيان لإحياء المفاوضات التجارية

قال المستشار الاقتصادي الرئيسي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن واشنطن وبكين تسعيان بشكل نشط إلى إعادة المفاوضات التجارية لمسارها الصحيح؛ بهدف وضع حدٍ للحرب التجارية بينهما.

وأوضح لاري كودلو، خلال مقابلة مع برنامج ”فوكس نيوز صنداي“، أنّه ”إذا استؤنفت المفاوضات بشكل جوهري، فسندعو لاجتماع في واشنطن بين المفاوضين الرئيسيين لمواصلة المحادثات“، لافتًا إلى حديث مفترض لكبار المسؤولين من الطرفين ”خلال أسبوع أو عشرة أيام“، لمحاولة تمهيد الطريق.

وتبقي تصريحات مستشار البيت الأبيض، الشكوك قائمة حول توجه وفد صيني إلى واشنطن خلال أيلول/سبتمبر، والذي كان من المفترض أن يأتي بعد زيارة ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستفين منوتشين إلى شنغهاي.

وشدد كودلو، على أن المحادثة الهاتفية منتصف آب/أغسطس، في أعقاب زيارة شنغهاي بين لايتهايزر ومنوتشين من جهة والمفاوضين الصينيين ليو هي وتسونغ شان من جهة ثانية ”كانت أكثر إيجابية مما أفادت وسائل الإعلام“.

وتترقب الأسواق المالية التطورات المتعلقة بالمفاوضات، وتتغير بشكل كبير تماشيًا معها، خصوصًا أنها باتت شديدة التوتر في ظل مؤشرات تباطؤ عالمي كبير بسبب الحرب التجارية.

وانطلقت المفاوضات الأمريكية الصينية، بشكل إيجابي في كانون الثاني/يناير، وبدا أنها أحرزت تقدمًا يسمح بالتوصل لاتفاق سريعًا.

لكن الرئيس الأمريكي، قام في الربيع بشكل مفاجئ بإلغاء المحادثات، على اعتبار أن الصينيين تراجعوا عن الالتزامات التي وافقوا عليها.

أخيرًا، تواصل الطرفان على أعلى مستوى حينما التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ وترامب، على هامش قمة مجموعة السبع في أوساكا في حزيران/يونيو.

لكن ترامب، قرر بعد ذلك الإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على ما تبقى من الواردات الصينية البالغة 300 مليار دولار، اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر، قبل إرجائها حتى 15 كانون الأول/ديسمبر.