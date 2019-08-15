ترامب: الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن اعتقاده بأن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: ”أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدًا مع الصين. هم يريدون بشدة إبرام اتفاق“ تجاري مع أمريكا.

وأشار إلى أنه ”من المقرر أن يجري اتصالًا هاتفيًا في وقت قريب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ“، لكنه لم يذكر موعدًا.

وأضاف متحدثًا عن الحرب التجارية: ”أظن أنه كلما طالت كلما أصبحنا الأقوى.. لدي شعور بأنها ستكون قصيرة نوعًا ما“.

وتوعدت الصين يوم الخميس بالتصدي لأحدث رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، لكنها دعت الولايات المتحدة إلى الالتقاء في منتصف الطريق للوصول إلى اتفاق تجاري محتمل.

وقال ترامب إنه لا يعتقد أن بكين ستنتقم من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ومن المنتظر أن يجتمع مفاوضون تجاريون أمريكيون وصينيون الشهر القادم في واشنطن، رغم أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد.

وقال ترامب: ”اجتماع سبتمبر ما زال قائمًا على حد علمي، لكنني أعتقد أن الشيء الأهم من سبتمبر هو أننا نتحدث بالهاتف ونجري محادثات بناءة جدًا“.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين وصينيين أجروا ”محادثة جيدة جدًا“ قبل أيام قليلة.

من جانب آخر، قال ترامب، إن الولايات المتحدة وبريطانيا ”تتحركان بسرعة نحو اتفاقية للتجارة ستكون رائعة وكبيرة“.

وأضاف: ”أعتقد أننا سنبرم اتفاقية تجارية رائعة وكبيرة مع المملكة المتحدة“.