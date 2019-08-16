أمريكا تنشر نتائج تشريح جثة جيفري إيبستين

أعلنت متحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك، يوم الجمعة، إن تشريح جثة المليونير الأمريكي جيفري إيبستين، كشف أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقًا.

وأضافت المتحدثة أن التقرير الرسمي عن وفاة إيبستين سينشر الجمعة، بالتوقيت المحلي.

وعُثر على إبيستين (66 عامًا) ميتًا، السبت الماضي، بعد أن شنق نفسه في زنزانته بسجن في مانهاتن السفلى.

وألقي القبض على إبيستين، في السادس من تموز/ يوليو الماضي، ورفض الإقرار بالذنب في اتهامات بالإتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه يريد إجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاة جيفري إبيستين.