رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة تودع ألمانيا على أنغام أغنية ”رياح التغيير“

اختارت رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة، الألمانية ”أورسولا فون دير لاين“، أغنية فرقة سكوربيونز ”رياح التغيير“، التي تحولت إلى نشيد لسقوط جدار برلين، كي يتم عزفها خلال حفل الوداع الرسمي الذي أقامته لها وزارة الدفاع في برلين الخميس.

والأغنية التي حققت نجاحًا ساحقًا، وباعت 14 مليون نسخة منذ اطلاقها العام 1991، عزفت موسيقاها فرقة عسكرية خلال الحفل الذي حضرته أيضًا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكانت فون دير لاين، التي ستتولى منصبها كرئيسة للاتحاد الأوروبي في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، خلفًا لجان كلود يونكر، قد سلمت الشهر الماضي، حقيبة وزارة الدفاع التي كانت تتولاها إلى أنيغريت كرامب- كارنباور، الخليفة المحتملة لميركل.

وقال كلاوس ماين، المغني الرئيسي في فرقة سكوربيونز الذي كتب كلمات ”رياح التغيير“، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية: إن ”السياسية ربما لم تختر الأغنية؛ لأنها ناجحة عالميًا ولفرقة تأتي من نفس منطقتها في هانوفر“.

وأضاف أن ”الأغنية لها معنى أعمق، خاصة في ما يتعلق بدورها الجديد كرئيس للمفوضية الأوروبية“. وتابع أن ”حلم السلام يستمر بالعيش من جيل إلى جيل“.

واختارت فون دير لاين، التي بدا تأثرها واضحًا خلال الاحتفال أيضًا، عزف موسيقى نشيد الاتحاد الأوروبي ”إلى السعادة“ لبيتهوفن و“في فيروم“ لموزارت.