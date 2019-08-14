ميركل تتوقع مناقشة المهمة الأوروبية في الخليج خلال ”اجتماع فنلندا‎“

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إنها تعتقد أن فكرة وجود مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز ستطرح للنقاش مرة أخرى، خلال اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي بفنلندا في وقت لاحق هذا الشهر.

وأضافت، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعاتها مع رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا الذي يزور ألمانيا: ”أعتقد أن مسألة تشكيل مهمة أوروبية ستطرح للنقاش مرة أخرى هناك؛ لأن هذه المناقشات لم تتم بعد في كل مكان، لذا أعتقد أن الرئاسة الفنلندية ستلعب دورًا تنسيقيًا في هذا الشأن“.

ويعقد وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعات غير رسمية في هلسنكي أواخر أغسطس آب. وتولت فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من يوليو/تموز.

وانضمت بريطانيا الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية بحرية في الخليج؛ لحماية السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إن ألمانيا لن تنضم إلى المهمة البحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز، وإنها تفضل مهمة أوروبية بدون تعزيزات، لكنه حذر من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد.