بولتون: إيران لم تتخذ قرارًا جادًا بالتخلي عن الأسلحة النووية

اتهم جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، النظام الإيراني، بأنه لم يتخذ قرارًا حقيقيًا وجادًا بوقف برنامجها للأسلحة النووية.

وقال بولتون في مقابلة مع ”إذاعة صوت أمريكا“، إن ”إيران لم تتخذ أبدًا قرارًا حقيقيًا وجادًا بوقف الأسلحة النووية، ولم تغير دعمها الواسع للإرهاب في العالم“.

وأضاف، أنه ”بشأن الأعمال المدمرة للنظام الإيراني في العراق وسوريا واليمن، فإن أنشطة طهران لم تكن مقتصرة على تلك المناطق، والآن إلى جانب أفغانستان، هناك تهديد في الخليج ولا تزال طهران تهدد نفطنا وقواتنا“.

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران، العام الماضي، قائلة إنها تتبع سياسة ”أقصى قدر من الضغط“ على طهران لتغيير سلوكها.

ونفت إيران مرارًا نيتها الحصول على أسلحة نووية، ووصفت برنامجها النووي بأنه سلمي.