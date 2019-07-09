ترامب يقول إن على إيران أن تكون ”حذرة جدًا“

المصدر: أ ف ب

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرًا جديدًا إلى إيران الثلاثاء، ودعاها لأن تكون ”حذرة جدًا“.

وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض ”إيران تقوم بالكثير من الأمور السيئة، ويجدر بها أن تكون حذرة جدًا“، وذلك ردًا على سؤال حول وقف إيران التقيد ببعض التزاماتها المدرجة في الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي انسحبت واشنطن منه.

وفي جو من التوتر المتصاعد، أعلنت طهران، الإثنين، أنها ستزيد نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 4,5% على الأقل، رغم أن الاتفاق الموقع في فيينا عام 2015 يحدد نسبة 3,67% سقفًا للتخصيب.

في المقابل، تواصل واشنطن سياسة ”الضغط الأقصى“ على طهران عبر فرض عقوبات اقتصادية مشددة.

وفي آخر خطوة أمريكية في هذا السياق، فرضت وزارة الخزانة عقوبات الثلاثاء، على نائبين من حزب الله اللبناني القريب جدًا من طهران.