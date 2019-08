شرطة مكافحة الشغب تشتبك مع متظاهرين في مطار هونغ كونغ (فيديو) 

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب، مع متظاهرين في مطار هونغ كونغ الدولي، اليوم الثلاثاء، في محاولة لتفريقهم.

وذكرت صحيفة ”ساوث تشينا مورنينغ بوست“، أن الشرطة اقتحمت مبنى المطار، وحاولت تفريق المتظاهرين بالهراوات.

وجاء ذلك مع توقف الرحلات الجوية في المطار لليوم الثاني بسبب المظاهرات، بعد أن تم استئنافها، اليوم الثلاثاء، لوقت قصير.

ودخلت حشود من المتظاهرين باحة الوصول في المطار، أمس الإثنين، ما دفع إدارته إلى اتخاذ قرار بإلغاء جميع الرحلات.

Police officer had his baton taken from him and was attacked with it. Drew his pistol and aimed at protesters. Astonished nobody killed here tonight. pic.twitter.com/Wox8yziDnz

— Mike Bird (@Birdyword) August 13, 2019