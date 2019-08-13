شرطة مكافحة الشغب تشتبك مع متظاهرين في مطار هونغ كونغ (فيديو) 

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب، مع متظاهرين في مطار هونغ كونغ الدولي، اليوم الثلاثاء، في محاولة لتفريقهم.

وذكرت صحيفة ”ساوث تشينا مورنينغ بوست“، أن الشرطة اقتحمت مبنى المطار، وحاولت تفريق المتظاهرين بالهراوات.

وجاء ذلك مع توقف الرحلات الجوية في المطار لليوم الثاني بسبب المظاهرات، بعد أن تم استئنافها، اليوم الثلاثاء، لوقت قصير.

ودخلت حشود من المتظاهرين باحة الوصول في المطار، أمس الإثنين، ما دفع إدارته إلى اتخاذ قرار بإلغاء جميع الرحلات.

Police officer had his baton taken from him and was attacked with it. Drew his pistol and aimed at protesters. Astonished nobody killed here tonight. pic.twitter.com/Wox8yziDnz — Mike Bird (@Birdyword) August 13, 2019

وبشكل عام، تتواصل للأسبوع العاشر على التوالي، مظاهرات في هونغ كونغ، رافضة لمشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين.

وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، واستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ عن تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميًا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تمامًا.

وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية.

ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باطراد.