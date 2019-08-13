مطار هونغ كونغ يعلق إجراءات تسجيل المسافرين مع استمرار الاحتجاجات

علقت هيئة مطار هونغ كونغ الدولي، يوم الثلاثاء، إجراءات تسجيل المسافرين، مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت هيئة المطار: ”تعطلت بشدة العمليات في مبنى مطار هونغ كونغ الدولي نتيجة للتجمعات العامة في المطار يوم الثلاثاء“.

وأضافت أن إجراءات تسجيل المسافرين على الرحلات المغادرة توقفت منذ الساعة 4:30 بعد عصر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

من جانبها، قالت مسؤولة محلية: ”من المحتمل أن يتعطل المزيد من الرحلات الجوية قبل موعدها بفترة قصيرة“.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعادة فتح المطار الذي ألقت سلطاته باللوم على المتظاهرين في إلغاء الرحلات الجوية، أمس الاثنين.

وعلى الرغم من إعادة فتح المطار، قالت شركة طيران ”كاثاي باسيفيك“ في هونغ كونغ على موقعها الإلكتروني، إنها ألغت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار، يوم الثلاثاء.