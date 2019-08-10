إصابة شخص بإطلاق نار داخل مسجد في النرويج

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة في النرويج أن شخصًا أصيب في إطلاق نار وقع السبت داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة أوسلو، وأن مشتبهًا به قد اعتقل.

وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو ”أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به“، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع.

ووقع إطلاق النار في مسجد النور ببلدة بايروم، إحدى ضواحي أوسلو.

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول إن الموقوف ”أبيض“ البشرة.

وقال عرفان مشتاق إمام المسجد لصحيفة بودستيكا المحلية إن ”رجلًا أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زيًا نظاميًا أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا“.‎