النرويج: لم يتم رصد ارتفاع في مستويات الإشعاع بعد حادث الغواصة الروسية‎

قالت السلطات النرويجية اليوم الثلاثاء، إنها لم ترصد أي ارتفاع غير عادي في مستويات الإشعاع بعد اشتعال حريق في غواصة روسية في منطقة بحر بارنتس.

وقال بير ستراند، أحد مديري هيئة الإشعاع والسلامة النووية في النرويج ”قمنا بمراجعات ولم نرصد مستويات عالية أكثر مما ينبغي من الإشعاع في المنطقة“.

وأضاف أن مسؤولين روسيين أبلغوا الهيئة بأن انفجارًا للغاز وقع على متن الغواصة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت في وقت سابق، إن 14 بحارًا لقوا حتفهم في الحريق.

وقال تقرير لوسائل الإعلام الروسية، إن الغواصة تعمل بالطاقة النووية، ولكن لم يصدر تأكيد رسمي لذلك.