بعد إحباط عملية تسلل مزعومة.. جيش الاحتلال يطالب حماس بضبط الحدود ‎

حذّر الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة ”حماس“ التي تسيطر على قطاع غزة من تكرار حوادث خرق الحدود ومحاولة التسلل إلى الجانب الإسرائيلي.

وشدد رونين مانيليس على أن ”المسؤولية لما يجري في غزة تقع على حماس”، لافتًا إلى أن ”إسرائيل تتوقع منها ضبط الأمور ومنع تكرار مثل هذا الحادث“.

يذكر أن جيش الاحتلال قتل 4 فلسطينيين قرب السياج الفاصل؛ بزعم محاولتهم التسلل وحملهم أسلحة لتنفيذ عمل مسلح قرب منطقة ”كيسوفيم.

وزعم جيش الاحتلال، فجر اليوم، أنه أحبط اعتداءً ضخمًا قرب السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، حيث ادعى الناطق باسم جيش الاحتلال أنّ العتاد الذي كان بحوزة أعضاء الخلية تمثل في بنادق ”كلاشينكوف“ وقذائف ”ار بي جي“ وعبوات أنبوبية ناسفة وقنابل يدوية ومعدات لقص السياج ولوازم طبية، زاعمًا أن ذلك يدل على نية الإرهابيين المكوث في المنطقة.

وكشف مانيليس أن مجندات إسرائيليات في مواقع رصد ومراقبة هنّ من رصدن المسلحين الأربعة وهم يزحفون على طول الطريق، وحينما اقترب أعضاء الخلية من السياج كانت قوة عسكرية قد وصلت إلى المكان وأطلقت النار، وقُتل أحدهم بعد أن اجتاز السياج، فيما تمت تصفية الثلاثة الآخرين من مسافة قريبة جدًا.