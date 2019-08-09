حماس: مخطط اقتحام الأقصى يوم عيد الأضحى قد يفجر الأوضاع 

حذرت حركة ”حماس“ الفلسطينية اليوم الجمعة، من مخطط المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية، يوم عيد الأضحى، الذي يصادف الأحد المقبل.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة، باسم نعيم، في بيان: ”إن اقتحام الأقصى اعتداء صارخ على مقدسات المسلمين“.

وأكد نعيم أن هذه الخطوة ”قد تفجر الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية“، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ”الجنون قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة“.

ولفت إلى أنه ”لا يمكن فرض حقائق بالبلطجة والعربدة أو فرض الأمر الواقع“.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، لكنّ الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.