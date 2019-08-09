إسرائيل تعلن انتهاء تقطُّع إشارات نظام جي.بي.إس في مجالها الجوي

قال مسؤولون إن تقطُع إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) في المجال الجوي الإسرائيلي انتهى، بعدما استمر عدة أسابيع.

وكان المسؤولون قد امتنعوا عن التعليق على تقرير لراديو الجيش ذكر أن السبب هو حرب إلكترونية روسية يحتمل أن يكون مصدرها سوريا.

ولاحظ طيارون مدنيون اضطراب الإشارات في أوائل حزيران/يونيو الماضي، وأكدته هيئة المطارات الإسرائيلية التي قالت إن الأمر قيد التحقيق وإن هناك أدوات ملاحة بديلة وهو ما يعني عدم وجود خطر يهدد السلامة.

وقال متحدث باسم الهيئة إنه جرى حل المشكلة في الأسبوع الجاري، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن موعد وكيفية حدوث ذلك.

وقال راديو الجيش إن حربًا إلكترونية روسية، قد يكون مصدرها سوريا المجاورة التي تدعم موسكو حكومتها ضد قوات المعارضة، ربما تكون السبب.

لكن السفارة الروسية في إسرائيل نفت صحة هذا التقرير ووصفته بأنه ”نبأ كاذب“.

ووجه سؤال لزئيف إلكين، الوزير في مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل والذي شارك في اتصالات دبلوماسية مع روسيا، بشأن صحة تقرير إذاعة الجيش أثناء مقابلة اليوم الجمعة.

وقال لمحطة 102 إف إم الإذاعية: ”أفضل عدم الرد على هذا السؤال، كان هناك اضطراب في إشارات نظام جي.بي.إس وانتهى الآن، هذا هو المهم“.

وتتعامل إسرائيل بحرص شديد في علاقاتها مع روسيا التي تغض الطرف في معظم الأحيان عن الضربات الجوية الإسرائيلية التي تقصف أهدافًا ترتبط بإيران في سوريا.

كما عزز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو علاقته الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف جذب أصوات المهاجرين اليهود القادمين من الاتحاد السوفيتي السابق حيث يسعى للفوز بفترة خامسة في الانتخابات التي تجرى يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال إلكين إنه تم توجيه الدعوة لبوتين لحضور مراسم تدشين نصب تذكاري في القدس للروس الذين قتلوا أثناء حصار ألمانيا لمدينة ليننغراد خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون النصب جاهزًا في أيلول/سبتمبر المقبل، لكنه رفض تكهنات الإعلام الإسرائيلي بأن التوقيت يهدف لزيادة شعبية نتنياهو قبل الانتخابات.

وأضاف: ”سيأتي الرئيس الروسي عندما يريد أن يأتي.. سواء حدث ذلك في نوفمبر أو في يناير، كل شيء ممكن“.